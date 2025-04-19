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أبو عبيدة: مصير الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر غير معروف

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2025 4:33 مساءً
أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

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قال أبو عبيدة, الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إن مصير الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر غير معروف.

وأضاف أبو عبيدة: “تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر، ولا يزال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا”.

كما تابع قائلا”: “نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان لكن حياتهم في خطر بسبب القصف الإجرامي.”

وقال أبو عبيدة أن الاحتلال يكذب بادعائه معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية كما أنه يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين.

وأضاف: “الاحتلال يريد التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله عددا من أسراه والتسبب في استمرار معاناة الباقين.”

وأعلنت حركة حماس الثلاثاء (15 نيسان/أبريل 2025) “فقدها الاتصال مع المجموعة” التي تحتجز الأسير الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر في غزة، وهو واحد من عشرات الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني منذ أكثر من 18 شهراً.

في غضون ذلك، استشهد 41 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، ليرتفع العدد إلى 92 شهيدا و219 مصابا في الساعات الـ48 الماضية، في ظل تصعيد جيش الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمها الأطفال والنساء.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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