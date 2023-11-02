أبو عبيدة: ناقلة الجند "النمر" سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا

قال “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتلي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة.

وكشف أبو عبيدة عن تدمير ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتل وإصابة عدد من جنود العدو، مشيراً إلى تمكن مقاتلي الكتائب من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.

كما كشف عن ان ناقلة الجند “النمر” سقطت في أول اختبار أمام قذائف كتائب القسام، متوعداً الجيش الإسرائيلي بأن غزة ستكون لعنة التاريخ عليهم.

وأضاف: لقد نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند.