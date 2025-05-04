أبو عبيدة يشيد بالضربة الصاروخية على مطار بن غوريون

أشاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام -اليوم الأحد- بالصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي من اليمن على مطار بن غوريون.

وقال أبو عبيدة إن “المجد لليمن الذي يصعد هجماته على قلب الكيان الصهيوني”، وذلك بعد تأكيدات إسرائيلية بفشل منظومات الدفاع الجوي بالجيش في اعتراض صاروخ من اليمن سقط بمطار بن غوريون.

وأوضح أبو عبيدة أن اليمن يصعد هجماته على الاحتلال الإسرائيلي، “متجاوزا المنظومات الأكثر تطورا في العالم”.

وأضاف أن “المجد لليمن صنو فلسطين، وهو يواصل تحديه لأعتى قوى الظلم ويأبى الانكسار، رغم ما يتعرض له من عدوان”.

بيان حماس

من جهتها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- بما سمتها “الضربات المباركة التي ينفذها الإخوة في أنصار الله والجيش اليمني في عمق الكيان الصهيوني”.

وقالت حماس إن الضربة الصاروخية على مطار بن غوريون تعبّر عن التزام راسخ بالقضية الفلسطينية، قائلة “نحيي اليمن شعبا وقيادة على مواصلة طريق النصرة والإسناد لشعبنا الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية”.

وسبق أن أشاد أبو عبيدة بالإسناد الذي تقدمه جماعة أنصار الله (الحوثيين) للمقاومة في قطاع غزة، وقال إن “فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة إخواننا باليمن والعزيمة القادرة على زعزعة أمن الكيان إذا توفرت الإرادة”.

وجاء تعليق أبو عبيدة اليوم بعد أن قال إعلام إسرائيلي إن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون، في حين قال الحوثيون إنهم نفذوا عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون.

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي “الضربة النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهداف مطار اللد في قلب يافا المحتلة”.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه فيه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

كذلك أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في محيط المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ “كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة”.

من جهته، أكد الإسعاف الإسرائيلي أنه قدّم العلاج لـ8 مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون، جروح أحدهم متوسطة، في حين قالت صحيفة معاريف إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد فشل اعتراض الصاروخ من اليمن.

ونقلت القناة الـ12 عن مصادر أن شركات الطيران السويسرية والنمساوية والأسترالية والأوروبية أعلنت إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن شركة لوفتهانزا الألمانية علقت رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اليوم.

بدورها، قالت جماعة الحوثيين لاحقا إنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن “العملية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”.

وأكد سريع “فشل منظومات الدفاع الأميركية والإسرائيلية في اعتراض الصاروخ على مطار بن غوريون”، محذرا شركات الطيران العالمية من التوجه إلى المطار “لأنه غير آمن”.

وأضاف “سنواصل مواجهة العدوان الأميركي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات”.