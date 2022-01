أبي أحمد: أجريت اتصالا هاتفيا مع بايدن واتفقنا على تعزيز التعاون

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال أحمد في تغريدة على “تويتر”: “لقد أجريت محادثة هاتفية صريحة مع بايدن حول القضايا الحالية في إثيوبيا والعلاقات الثنائية وكذلك الشؤون الإقليمية”، مشيرا إلى “أننا اتفقنا على أن هناك قيمة كبيرة في تعزيز تعاوننا من خلال المشاركة البناءة القائمة على الاحترام المتبادل”.

I held a candid phone conversation with @POTUS on current issues in Ethiopia, bilateral relations as well as regional matters. We both agree there is great value in strengthening our cooperation through constructive engagement founded on mutual respect.

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 10, 2022