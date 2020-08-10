أثيوبيا تستأنف مفاوضات سد النهضة في ظل مقاطعة مصر والسودان

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أعلنت أثيوبيا استئناف مفاوضات سد النهضة، اليوم الاثنين، في ظل مقاطعة مصر والسودان .

مصادر سودانية أكدت رفضها العودة إلى التفاوض من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

فيما علقت مصر مشاركتها في المفاوضات الأسبوع الماضي، مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وعادت الخلافات تهدد بانهيار مفاوضات سد النهضة من جديد، بعد جولة لم تنجح في رأب الصدع وحل القضايا العالقة في هذا الملف.

وبحسب المصدر السوداني فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرا إلى أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات وهو المقترح الذي رفضه السودان.

والأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في المفاوضات.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي، أن “وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات”.

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.