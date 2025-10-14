الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
"أداني" الهندية تسعى للاستحواذ على أصول من مجموعة عقارية متعثرة

منذ 7 دقائق
أداني الهندية

تسعى أداني بروبرتيز للحصول على موافقة القضاء للاستحواذ على 87 عقارا تشمل فنادق ومراكز تسوق من مجموعة عقارية متعثرة في خطوة قد تعزز أعمال الذراع العقارية الصغيرة نسبيا لأداني جروب المملوكة للملياردير الهندي جوتام أداني.

وتسعى مجموعة ساهارا المحلية لبيع الفنادق ومراكز التسوق والمباني السكنية والمكاتب الإدارية لجمع أموال لسداد مليارات الدولارات للمستثمرين الذين وضعوا أموالهم في مخطط سندات صدر حكم لاحق بعدم قانونيته.

وقال موكول روهاتجي محامي أداني للقضاة اليوم الثلاثاء في المحكمة العليا إن المجموعة تسعى إلى شراء تلك الأصول جميعا. وتشرف المحكمة العليا على كيفية سداد ساهارا أموال مستثمريها.

ولم يذكر روهاتجي المبلغ الذي تعرضه أداني مقابل تلك العقارات.

وطلبت المحكمة العليا من الوكالات الحكومية إبداء آرائها بشأن الاقتراح وستنظر في القضية في نوفمبر تشرين الثاني.

ولم ترد أداني جروب ولا ساهارا على رسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

