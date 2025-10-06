أدنوك: إجراءات قوية للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على صفقة كوفيسترو

قالت الذراع الاستثمارية الدولية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الاثنين “إن الشركة قدمت إجراءات تصحيحية قوية من شأنها أن تؤدي إلى الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على عرضها البالغ 14.7 مليار يورو (17 مليار دولار) لشراء شركة كوفيسترو الألمانية”.

وتدرس المفوضية الأوروبية حاليا الصفقة وسط مخاوف من أن تكون أدنوك تستخدم الدعم الحكومي للاستحواذ على شركة الكيماويات.

ومن شان الصفقة، في حالة إتمامها، أن تكون أكبر عملية استحواذ على الإطلاق تقوم بها شركة أدنوك وواحدة من أكبر عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركة في الاتحاد الأوروبي من قبل دولة خليجية.

وتتمحور القضية حول ضمانات حكومية غير محدودة واحتمال ضخ مساعدات أجنبية لزيادة رأس مال كوفيسترو.

وقال متحدث باسم شركة (إكس.آر.جي) الذراع الاستثمارية الدولية لأدنوك في بيان “لقد قدمنا حزمة قوية ومتناسبة من الالتزامات المقترحة”، دون تقديم تفاصيل عن الإجراءات التصحيحية.

وأضاف “هذه (الإجراءات) تمثل نهجنا المنضبط بصفتنا مستثمرا طويل الأجل وتسلط الضوء على قوة هذه الصفقة، ونحن على ثقة من أنها ستؤدي إلى الحصول على الموافقة في الوقت المناسب”.

وقالت مصادر مطلعة إن أدنوك عرضت إجراءين يتمثلان في تغييرات مقترحة على النظام الأساسي لتبديد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الضمان الحكومي غير المحدود وتعهد بالاحتفاظ بالملكية الفكرية لشركة كوفيسترو في أوروبا، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته رويترز في العاشر من سبتمبر أيلول.

وأضافت المصادر أن المفوضية الأوروبية لم يعد لديها اعتراض على زيادة رأس مال شركة كوفيسترو بمقدار 1.2 مليار يورو.

وفي تطور منفصل، أوقفت هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي تحقيقاتها في الاتفاق في الثالث من سبتمبر أيلول، أي بعد يوم واحد من تقديم الإجراءات التصحيحية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “يمكن للمفوضية أن توقف العملية إذا لم تتلق، في الوقت المناسب، جزءا مهما من المعلومات المطلوبة من الأطراف”.

وأضاف “بمجرد أن تقدم الأطراف المعلومات الناقصة، تعود العملية ويتم تعديل الموعد النهائي القانوني لقرار المفوضية وفقا لذلك”.