"أدنوك" تُعيد هيكلة استثماراتها الكيميائية استعداداً لإطلاق "مجموعة بروج الدولية"

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء اعتزامها “نقل حصتها البالغة 24.9 بالمئة في شركة أو.إم.في إلى شركة إكس.آر.جي، وهي شركتها الاستثمارية الدولية المملوكة لها بالكامل”.

واشترت أدنوك العام الماضي تلك الحصة من مبادلة، أحد صناديق الثروة السيادية في دبي، دون الإفصاح عن البنود المالية للصفقة.

ووافقت أدنوك وأو.إم.في هذا العام على دمج عملياتهما للبولي أوليفين لتأسيس شركة كيماويات تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.

وقال خالد سالمين الرئيس تنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في أدنوك لرويترز في مارس آذار إن الكيان المدمج الذي يحمل اسم مجموعة بروج الدولية (بي.جي.آي) سيحتل المركز الرابع بين كبرى شركات البولي أوليفين من حيث الطاقة الإنتاجية بعد شركة سينوبك الصينية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وشركة إكسون موبيل الأمريكية.

وأعلنت الشركة في مارس آذار أن بي.جي.آي ستضم مشروعين مشتركين هما بورياليس الذي تملك أو.أم.في 75 بالمئة فيه وأدنوك 25 بالمئة، وبروج المملوكة لأدنوك بنسبة 54 في المئة ولبورياليس بنسبة 36 في المئة.

وقالت أدنوك في بيان اليوم الأربعاء إن نقل الحصص يتماشى مع “استراتيجية أدنوك الهادفة لتوحيد محفظة استثماراتها الدولية تحت مظلة إكس.آر.جي”.

وأضاف البيان “تستمر أدنوك في تقدمها في التأسيس المقترح لشركة مجموعة بروج الدولية… ومن المتوقع أن تدير إكس.آر.جي حصة أدنوك في مجموعة بروج الدولية والتي ستبلغ 46.94 بالمئة عند اكتمال الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة”.