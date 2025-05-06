الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446 ﻫ - 6 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أدنوك للتوزيع تسجل أعلى مبيعات وقود بتاريخها

منذ ساعة واحدة
أدنوك للتوزيع

أدنوك للتوزيع

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها 16 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 إلى 639 مليون درهم (173.98 مليون دولار).

وارتفعت أيضا الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11 بالمئة إلى 1.01 مليار درهم.

وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان إنها سجلت أعلى مستوى لمبيعات الوقود في تاريخها خلال الربع الأول من عام 2025 والتي وصلت إلى 3.7 مليار لتر، بفضل نمو حصتها السوقية والطلب المتزايد والتوسع في شبكة محطاتها في الإمارات والسعودية ومصر.

وجاء في البيان أن الشركة تتوقع توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (بمعدل 20.57 فلس للسهم الواحد) أو 75 بالمئة على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028، وفقا لسعر السهم 3.40 كما في الخامس من مايو أيار 2025، مما يمثل عائدا سنويا يبلغ ستة بالمئة.

(الدولار=3.6728 درهم)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ترامب يظهر بلباس البابا
بعد إثارتها ضجة.. ترامب يعلق على صورته بزي البابا
إيرول ماسك
والد إيلون ماسك يكشف حقيقة الخلاف بين نجله وترامب
صندوق النقد الدولي
بعثة صندوق النقد تصل القاهرة لمراجعة البرنامج الاقتصادي المصري

الأكثر قراءة

الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!