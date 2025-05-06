أدنوك للتوزيع تسجل أعلى مبيعات وقود بتاريخها

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها 16 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 إلى 639 مليون درهم (173.98 مليون دولار).

وارتفعت أيضا الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11 بالمئة إلى 1.01 مليار درهم.

وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان إنها سجلت أعلى مستوى لمبيعات الوقود في تاريخها خلال الربع الأول من عام 2025 والتي وصلت إلى 3.7 مليار لتر، بفضل نمو حصتها السوقية والطلب المتزايد والتوسع في شبكة محطاتها في الإمارات والسعودية ومصر.

وجاء في البيان أن الشركة تتوقع توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (بمعدل 20.57 فلس للسهم الواحد) أو 75 بالمئة على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028، وفقا لسعر السهم 3.40 كما في الخامس من مايو أيار 2025، مما يمثل عائدا سنويا يبلغ ستة بالمئة.

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