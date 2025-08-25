أدنوك وتحالفها يحصلون على مهلة إضافية لإنهاء صفقة سانتوس

وافقت شركة سانتوس الأسترالية المنتجة للغاز اليوم الاثنين على تمديد الفترة الحصرية لعرض استحواذ بقيمة 18.7 مليار دولار من تحالف دولي بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وأعلنت عن انخفاض أرباح النصف الأول بأكثر من المتوقع عند 22 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة الأسترالية واحدا بالمئة في التعاملات المبكرة بعد تمديد فترة الفحص النافي للجهالة إلى 19 سبتمبر أيلول لإعطاء التحالف الذي تقوده شركة إكس.آر.جي، الذراع الاستثمارية لأدنوك، مزيدا من الوقت للحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة قبل تقديم عرض استحواذ ملزم.

وقالت سانتوس إن التحالف أكد أمس الأحد “مرة أخرى أنه لم يجد أي شيء في الفحص النافي للجهالة من شأنه أن يدفعه إلى سحب عرضه الأولي”.

وقال محللون إنه من المرجح أن تتلقى الأسهم دعما اليوم الاثنين من خلال التأكيد على أن الصفقة لا تزال تمضي قدما على الرغم من التأخيرات.

وأعلنت الشركة عن انخفاض أرباحها الأساسية في النصف الأول إلى 508 ملايين دولار من 654 مليون دولار في العام السابق، متضررة من ضعف أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط. وجاءت النتائج أعلى ثلاثة بالمئة من توقعات شركة فيزيبل ألفا.

وأشارت سانتوس الأسبوع الماضي إلى أن التحالف، الذي يضم القابضة (إيه.دي.كيو) وشركة كارلايل للاستثمار المباشر، سيواجه تأخيرا في إنهاء العرض لمدة شهر على الأقل.

وانتهت المهلة المحددة للمحادثات الحصرية بين سانتوس والتحالف الجمعة الماضية. ويمكن لسانتوس التعامل مع أي جهة تقدما عرضا أعلى، لكنها ممنوعة من إجراء محادثات مع أي أطراف تتطابق مع عرض إكس.آر.جي.

ويتطلب العرض المقترح الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة نظرا لأن سانتوس تمتلك أصولا في هذه الدول.