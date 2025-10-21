أذربيجان ترفع القيود المفروضة على عبور البضائع إلى أرمينيا

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الثلاثاء أن بلاده ألغت جميع القيود المفروضة على عبور البضائع إلى أرمينيا، مما يشير إلى تحسن العلاقات بين الخصمين السابقين بعد صراعات استمرت لما يقرب من 40 عاما.

وقال علييف لرئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف في اجتماع في آستانة أن شحنة حبوب قازاخستانية مرت عبر أذربيجان إلى أرمينيا للمرة الأولى بعد توقف عمليات العبور منذ السنوات الأخيرة من حقبة الاتحاد السوفيتي عندما اندلعت الحرب بين الجارتين.

ونقلت وسائل إعلام حكومية أذربيجانية عن علييف القول “أعتقد أن هذا أيضا مؤشر جيد على أن السلام بين أذربيجان وأرمينيا لم يعد على الورق بل على أرض الواقع”.

وقال مساعد السياسة الخارجية لعلييف لرويترز، إن شحنات البضائع ستنتقل إلى أرمينيا عبر جورجيا، واصفا العبور بأنه “فائدة اقتصادية من وراء السلام”.

وأشادت متحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بخطوة علييف بوصفها “خطوة بالغة الأهمية نحو فتح الاتصالات الإقليمية وتعزيز الثقة المتبادلة وإضفاء الطابع المؤسسي على السلام القائم بين أرمينيا وأذربيجان”.