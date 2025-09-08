الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
أذربيجان تنفصل عن المدرب سانتوس بعد خسارة ثقيلة من أيسلندا

منذ 7 دقائق
الحدود الأرمنية

قال الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم اليوم الاثنين إنه فسخ عقد مدرب المنتخب الوطني فرناندو سانتوس بالتراضي بعد أيام من الخسارة 5-صفر أمام أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وظل فريق سانتوس، الذي سبق أن قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، بلا انتصار في 11 مباراة منذ توليه مسؤولية تدريب أذربيجان في يونيو حزيران 2024، بينما تلقى تسع هزائم.

واستقبلت أذربيجان خمسة أهداف في غضون نصف ساعة من اللعب خلال هزيمة ثقيلة أمام أيسلندا في أول مباراة لها في المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الاتحاد الأذربيجاني أن أيخان عباسوف مدرب منتخب تحت 21 عاما سيتولى المسؤولية أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم غدا الثلاثاء.

 

 

