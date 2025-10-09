الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
أرامكو السعودية تستحوذ على حصة إضافية في بترو رابغ

منذ ساعتين
شركة أرامكو السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس استكمال صفقة الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 22.5 بالمئة في مشروعها المشترك بترو رابغ من شركة سوميتومو كيميكال اليابانية مقابل 2.63 مليار ريال (701.8 مليون دولار)، ضمن خطة لإعادة هيكلة الشركة المتعثرة.

وبموجب الصفقة، ترتفع حصة أرامكو في بترو رابغ إلى نحو 60 بالمئة، في خطوة تهدف إلى تحسين أداء المشروع الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف سوق البتروكيماويات العالمية.

وأظهرت بيانات رويترز أن بترو رابغ لم تحقق أرباحاً سنوية منذ عام 2021، بينما بلغت خسائرها الصافية 12.4 مليار ريال منذ عام 2022 وحتى منتصف 2025.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول التي تنفذها أرامكو لمواجهة انخفاض أرباحها نتيجة تراجع أسعار النفط، إذ أعلنت في أغسطس عن هبوط أرباح الربع الثاني بنسبة 22 بالمئة، إلى جانب تنفيذ تدابير لخفض التكاليف وبيع أصول غير أساسية.

وتشمل خطة إنقاذ بترو رابغ التنازل عن 1.5 مليار دولار من قروض المساهمين وضخ 5.26 مليار ريال كرأسمال جديد يُقسم بالتساوي بين أرامكو وسوميتومو.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارتها “يرحب بالإجراءات التي وافقت أرامكو على اتخاذها والتي تعكس دعمها المستمر لآفاق بترو رابغ طويلة الأجل”، فيما خفّضت الصفقة حصة سوميتومو إلى 15 بالمئة.

وأضافت أرامكو أن الاستحواذ الجديد يعزز سلسلة القيمة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، ويمكّنها من تحويل كميات أكبر من النفط الخام إلى منتجات عالية القيمة.

    المصدر :
  • رويترز

