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أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال الرسمية

منذ ساعتين
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

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قال متعاملون الاثنين إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر مايو\أيار بين 0.8 و10.9 بالمئة عن الشهر السابق بسبب زيادة المعروض العالمي.

وأضاف المتعاملون أن سعر البيع الرسمي لغاز البروبان من أرامكو لشهر مايو أيار انخفض خمسة دولارات إلى 610 دولارات للطن، كما نزل سعر غاز البيوتان 15 دولارا إلى 590 دولارا للطن.

والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر.

ويستخدم غاز البترول المسال وقودا للسيارات وفي التدفئة ومادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

وقال المتعاملون إن سوناطراك خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر مايو أيار 60 دولارا إلى 490 دولارا للطن، ونزلت سعر البيوتان 55 دولارا إلى 490 دولارا للطن.

وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية الخاصة بسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود، والتي تشمل تركيا.

    المصدر :
  • رويترز

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