أربعة قتلى في انهيارات ثلجية في جبال الألب

لا يزال التحذير من انهيارات ثلجية ساريا اليوم الجمعة في سافوا في جبال الألب الفرنسية، غداة مقتل بريطاني يبلغ من العمر 27 عاماً، بينما قُتل ثلاثة أشخاص في اليوم ذاته في شمال إيطاليا بسبب الأمطار الغزيرة.

وأفادت النيابة بأنّ الشاب البريطاني الذي كان موجوداً على جانب الطريق، جرفه انهيار ثلجي لمسافة حوالى 15 مترا صباح الخميس، عند مدخل منتجع فال توران للتزلّج في سافوا.

وقال المدعي العام بينوا باشلي في بيان، إنَّه تمّ العثور عليه في حالة سكتة قلبية ونُقل إلى مستشفى غرونوبل لكنّه توفي في المساء.

ووصل انهياران ثلجيان آخران إلى منتجع ليه مينوير للتزلّج القريب الخميس، من دون التسبّب بأي إصابات، وفقاً للمحافظة التي دعت إلى اليقظة الشديدة بسبب عدم استقرار الغطاء الثلجي.

وكما هو حال جبال الألب الفرنسية والسويسرية، هطلت أمطار غزيرة في شمال إيطاليا الخميس تحوّلت إلى ثلوج على المرتفعات. وقُتل ثلاثة أشخاص في هذه العاصفة، حيث غمر سيل سيارة كان فيها رجل يبلغ من العمر 64 عاماً مع ابنه البالغ من العمر 33 عاماً في فينيتو، كما تمّ العثور على رجل في التسعين من عمره ميتا في منزله الذي غمرته المياه في بيدمونت.

وفي سويسرا، أصبح الطقس أكثر اعتدالاً الجمعة في كانتون فاليه، لكنّ السلطات حثّت السكان على البقاء يقظين والحد من تحرّكاتهم وتجنّب المشي بالقرب من الأشجار والممرات المائية.