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أردوغان أبلغ المستشار الألماني بضرورة إقامة دولة فلسطينية لحل الصراع

منذ 3 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي الخميس بضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة من أجل حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت الرئاسة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن أردوغان وشولتس تبادلا أيضا وجهات النظر حول سبل وقف القتال والأزمات الإنسانية في الصراع، مضيفة أن أردوغان جدد عرضه للتوسط في الصراع.

وكان المستشار أولاف شولتس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقدا محادثات في برلين الخميس ركزت على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل والرهائن الذين احتجزتهم الجماعة.

وجاء في البيان “المستشار شولتس أكد أن حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الرهائن”، مطالبا بإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس 12\10\2023 قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوزيرة أنالينا بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل يوم الجمعة 13\10\2023 لإظهار التضامن في أعقاب التوغل الدامي من حركة حماس.

    المصدر :
  • رويترز

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