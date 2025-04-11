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أردوغان: إسرائيل تسعى لتحريض الأقليات وعرقلة الاستقرار في سوريا

منذ 15 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز

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رغم المشاورات “التقنية” المستمرة بين تل أبيب وأنقرة لتخفيف التوتر في سوريا، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات لإسرائيل بمحاولة “نسف الثورة السورية” من خلال تحريض الأقليات وإثارة الانقسامات.

وقال خلال منتدى دبلوماسي عقد في أنطاليا جنوب تركيا، اليوم الجمعة، إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا غير مبررة.

“تؤجج الانقسامات”
كما اتهم السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى “تفجير الثورة” في سوريا من خلال تأجيج الانقسامات في البلاد بعد سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وأردف قائلا إن تل أبيب “تحاول تقويض ثورة الثامن من ديسمبر من خلال تأجيج الخلافات العرقية والدينية في سوريا”.

كما اتهمها بمحاولة “تحريض الأقليات في البلاد على معارضة الحكومة” الجديدة.

أتت تلك الاتهامات فيما يرتقب أن تتواصل المشاورات التي انطلقت الأربعاء (10 أبريل) في أذربيجان بين الطرفين الإسرائيلي والتركي حتى الفترة الممتدة ما بين 12 و19 أبريل.

في حين أفادت مصادر إسرائيلية بأن الاجتماع الأول لم يكن ناجحاً في تذليل العقبات أمام التوصل لاتفاق على إنشاء آلية لمنع الصراعات بين الطرفين في سوريا، وفق ما نقلت “هيئة البث” الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد صراحة قبل أيام أن بلاده تعارض إنشاء تركيا قواعد عسكرية لها على الأراضي السورية.

فيما شدد مسؤول إسرائيلي، أمس الخميس، على أن إنشاء قواعد تركية في تدمر السورية خط أحمر.

نفوذ أنقرة يقلق تل أبيب
وكان النفوذ التركي في سوريا قد أثار قلق تل أبيب التي شنت غارات جوية وتوغلات برية عديدة منذ سقوط الأسد، لإبعاد القوات الحكومية السورية عن حدودها.

فيما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، التوسط بين أنقرة وتل أبيب، بينما كان مجتمعاً إلى حليفه نتنياهو في البيت الأبيض، لافتاً إلى أن “علاقاته رائعة” مع أردوغان.

يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت تعاملاتها التجارية مع إسرائيل، واتهم أردوغان نتنياهو بممارسة “إرهاب الدولة” و”الإبادة الجماعية” في غزة، وذلك منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

    المصدر :
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