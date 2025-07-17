أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس “إن تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها”، وذلك بعد أن سعت أفعال إسرائيل إلى “تخريب” وقف إطلاق النار في البلاد.

وفي تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام.

وتحدث أردوغان في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الهجمات الإسرائيلية على دمشق.

وفي سياقٍ متصل، حثّت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، على احترام وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بسوريا، والتحقيق في الإجراءات المتخذة ضد الأقليات، ودعت إسرائيل إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب.

وأفادت الوزارة في بيان بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع نظيريه السوري والإسرائيلي حول هذه القضية.

وانسحبت قوات الحكومة السورية من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية خلال الليل، بعد أن أدى التدخل الأمريكي إلى هدنة في القتال الذي لاقى فيه العشرات حفتهم.