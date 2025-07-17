الجمعة 23 محرم 1447 ﻫ - 18 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا

منذ 14 ساعة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس “إن تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها”، وذلك بعد أن سعت أفعال إسرائيل إلى “تخريب” وقف إطلاق النار في البلاد.

وفي تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام.

وتحدث أردوغان في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الهجمات الإسرائيلية على دمشق.

وفي سياقٍ متصل، حثّت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، على احترام وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بسوريا، والتحقيق في الإجراءات المتخذة ضد الأقليات، ودعت إسرائيل إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب.

وأفادت الوزارة في بيان بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع نظيريه السوري والإسرائيلي حول هذه القضية.

وانسحبت قوات الحكومة السورية من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية خلال الليل، بعد أن أدى التدخل الأمريكي إلى هدنة في القتال الذي لاقى فيه العشرات حفتهم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يعين رستم أوميروف أميناً لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا
الرئيس السوري أحمد الشرع
بعد العدوان الإسرائيلي.. تحليل لخطاب الشرع: لغة حازمة ترفض التقسيم وتؤكد الاستعداد للتصعيد
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن استعدادها لجولة ثالثة من مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون