الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025
أردوغان: تركيا مستعدة للمساعدة في ترتيب محادثات بين روسيا وأوكرانيا

منذ 42 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان “إن أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، بأن أنقرة مستعدة للمساعدة في ترتيب أي محادثات رفيعة المستوى بين أوكرانيا وروسيا”.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أخبر زيلينسكي أن تركيا ستواصل مساهمتها في أمن أوكرانيا بعد التوصل إلى السلام.

وفي سياقٍ آخر، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم، إنه استدعى سفير موسكو لبلاده بعد هجوم روسي على أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل أودى بحياة 15 على الأقل وألحق أضرارا ببنايات منها المجلس الثقافي البريطاني في كييف.

وكتب لامي على حسابه على منصة إكس إن الضربات التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة الماضية “قتلت مدنيين ودمرت منازل وألحقت أضرارا بمبان، من بينها المجلس الثقافي البريطاني ومقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف”.

وأضاف “استدعينا السفير الروسي. يجب أن يتوقف القتل والتدمير”.

  • رويترز

