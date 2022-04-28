أردوغان: زيارتي للسعودية تظهر إرادة مشتركة لبدء عهد جديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن زيارته للسعودية مثال على الإرادة المشتركة لبدء فترة جديدة في العلاقات بين تركيا والسعودية وإنه يأمل في تحسين العلاقات على أساس الاحترام والثقة المتبادلين.

وفي حديثه للصحفيين قبل مغادرته تركيا ، قال أردوغان إنه يعتقد أن زيادة التعاون في مجالات الصحة والطاقة والأمن الغذائي والدفاع والتمويل ستكون مفيدًة للطرفين.

وقال إنه سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة.

ويزور أردوغان السعودية، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في خطوة من المنتظر أن تدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الزيارة تستغرق يومين، وإنه سيبحث خلالها علاقات أنقرة مع المملكة وسبل زيادة التعاون بين البلدين.

ويشكل ذلك تغيرا جذريا في السياسة بين البلدين وربما يعتبر أكبر خطوة في جهود أنقرة منذ عام 2020 لإصلاح علاقاتها المتوترة بقوى إقليمية منها الإمارات وإسرائيل ومصر والسعودية.

وتسعى أنقرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عبر التقارب الدولي، وقد تبرم اتفاقا مع الرياض على غرار اتفاقات قائمة لمبادلة العملة مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات تبلغ قيمتها 28 مليار دولار إجمالا. وقال مسؤولون إن تركيا مهتمة أيضا باستثمارات وعقود مماثلة لتلك التي وقعتها مع أبوظبي.

وشهدت الفترة الأخيرة تنشيطا مكثفا للعلاقات بين البلدين، كان من أبرز ملامحه اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان والملك سلمان في 4 مايو/ أيار 2021، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا عديدة مشتركة واتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما.