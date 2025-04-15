أردوغان: كل من يريد إثارة الفتن في سوريا سيجد نفسه في مواجهتنا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، من أن بعض الأطراف تختبر صبر أنقرة في سوريا، مؤكدا أنه بدلا من ذلك ينبغي لهم أن يقدروا صداقة تركيا وأن يتصرفوا كدولة، وليس كمنظمة.

وقال أردوغان: “بعض الأطراف تختبر صبر تركيا في ما يتعلق بسوريا.. ونؤكد على أن كل من يريد إثارة الفتن في سوريا، سيجد نفسه في مواجهتنا”.

وشدد على أن “سنقف إلى جانب الحكومة السورية، ولن نسمح بتقسيم سوريا بحجة الإرهاب”، مضيفا “تركيا ليست دولة من الممكن اختبار حدودها، أو امتحان صداقتها وعداوتها”.

وأكد الرئيس التركي “ستواصل تركيا منح الأولوية للعدالة والسلام والدبلوماسية، في ظل تصاعد التوترات، وظهور أزمات جديدة بالمنطقة”.

وأضاف: “أي طرف يحاول زعزعة استقرار سوريا، سيجد تركيا أمامه إلى جانب الحكومة السورية”، مؤكدا أن “تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا، ولا مجال إطلاقا للعودة إلى ما قبل 8 ديسمبر 2024 في سوريا”.