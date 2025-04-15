الثلاثاء 17 شوال 1446 ﻫ - 15 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان: كل من يريد إثارة الفتن في سوريا سيجد نفسه في مواجهتنا

منذ 40 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز

A A A
طباعة المقال

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، من أن بعض الأطراف تختبر صبر أنقرة في سوريا، مؤكدا أنه بدلا من ذلك ينبغي لهم أن يقدروا صداقة تركيا وأن يتصرفوا كدولة، وليس كمنظمة.

وقال أردوغان: “بعض الأطراف تختبر صبر تركيا في ما يتعلق بسوريا.. ونؤكد على أن كل من يريد إثارة الفتن في سوريا، سيجد نفسه في مواجهتنا”.

وشدد على أن “سنقف إلى جانب الحكومة السورية، ولن نسمح بتقسيم سوريا بحجة الإرهاب”، مضيفا “تركيا ليست دولة من الممكن اختبار حدودها، أو امتحان صداقتها وعداوتها”.

وأكد الرئيس التركي “ستواصل تركيا منح الأولوية للعدالة والسلام والدبلوماسية، في ظل تصاعد التوترات، وظهور أزمات جديدة بالمنطقة”.

وأضاف: “أي طرف يحاول زعزعة استقرار سوريا، سيجد تركيا أمامه إلى جانب الحكومة السورية”، مؤكدا أن “تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا، ولا مجال إطلاقا للعودة إلى ما قبل 8 ديسمبر 2024 في سوريا”.

    المزيد من أخبار العالم

    البيت الأبيض
    البيت الأبيض: الكرة الآن في ملعب الصين
    المنشآت النووية الإيرانية
    هل تقضي ضربات عسكرية على برنامج إيران النووي؟
    فرنسا
    فرنسا تعتزم طرد 12 موظفاً بالسفارة والقنصلية الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر

    الأكثر قراءة

    وزير المال ياسين جابر
    وزير المال: خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير في البلد
    موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان
    بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة
    الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي
    بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان