أردوغان: لا داعي لوجود خلاف خطير مع موسكو بشأن سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه لا توجد حاجة “لخلاف خطير” مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن، مضيفا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن “دون غضب”. وأردف قائلا إنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته تلفزيونات تركية.

كما قال أردوغان للصحافيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من أوكرانيا، “إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية باكتساب أراض في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا”، مشيراً إلى أن الاعتداء على الجنود الأتراك يعد انتهاكا لاتفاقية إدلب، جاء ذلك بعد يوم من مقتل 5 جنود أتراك ومدني يعمل مع الجيش، في قصف للنظام السوري على إدلب، وفق وزارة الدفاع التركية.

وتابع “حيدنا قرابة 76 عنصرا من النظام السوري في عملية الرد على مقتل الجنود الأتراك في إدلب”.

درس كبير

كما أضاف “أعتقد أن العمليات التركية أعطت درسا كبيرا لنظام الأسد لكننا لن نتوقف وسنواصلها بالحزم ذاته”.

إلى ذلك، أكد الرئيس التركي أن نقاط المراقبة التركية في إدلب لها “دور مهم جدا وستبقى هناك”.

والاثنين، اعتبر رجب طيب أردوغان أن التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أصبحت “خارج نطاق السيطرة”، كما حض روسيا على “الوفاء بالتزاماتها” في إدلب.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحافي من كييف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين: “نأمل أن يفي كل طرف بالتزاماته بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي (الهادفة لوقف القتال في سوريا والتي وقعت عليها موسكو وأنقرة)، وأن نتمكن من العمل في إطار هذه الالتزامات”.

مقتل 6 أتراك

يذكر أنه قد قتل 5 جنود أتراك ومدني يعمل مع الجيش، الاثنين، في قصف للنظام السوري على إدلب، وفق وزارة الدفاع التركية.

وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق عن مقتل 4 جنود وإصابة 9 آخرين بجروح، غير أن اثنين من الجرحى توفيا متأثرين بإصابتهما. ورداً على ذلك قصفت أنقرة مواقع للنظام السوري، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.