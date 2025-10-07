أردوغان لبوتين: تحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب مزيدا من الزخم

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان إن الرئيس تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء وأبلغه بأن المبادرات الدبلوماسية يجب أن تكتسب زخما لتحقيق سلام عادل ودائم في الحرب الأوكرانية الروسية.

ونقل البيان عن أردوغان قوله إن تركيا ستواصل العمل من أجل السلام. وأضاف أن الاتصال تضمن أيضا مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك جهود تركيا لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أشاد بوتين، بالعلاقات مع أنقرة، وجهود نظيره التركي رجب طيب أردوغان، “السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية”، قائلاً إن “تركيا شريك جدير بالثقة وفعال عبر التاريخ لموسكو، وأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين استراتيجي”.

وأضاف بوتين،: “نعرب عن امتناننا لأصدقائنا الأتراك لمساهمتهم القيمة في الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية”.

وتابع الرئيس الروسي: “منذ مايو الماضي، عُقدت 3 جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول، ما أتاح إحراز تقدم في تسوية العديد من القضايا العملية في المجال الإنساني.. وأنا على ثقة بأن الدور المميز لتركيا في هذه القضايا سيبقى مطلوباً مستقبلاً”.