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أردوغان: مجازر غزة تكشف زيف القيم الغربية

منذ 5 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أظهرت مدى زيف ما يُسمى بـ”القيم الغربية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بإسطنبول، خلال المؤتمر العام الاعتيادي لوقف المرأة والديمقراطية (غير حكومي).

الرئيس التركي، أوضح أن “المجازر المستمرة منذ 18 شهرًا في غزة، وسائر الأحداث التي شهدناها مؤخرًا، أظهرت مدى خواء ما يُسمى بالقيم الغربية”.

وأضاف أنه “مع كل طفل بريء وامرأة ورضيع يُقتلون بوحشية، يتلاشى ما تبقى من التفوق الأخلاقي للغرب، والذي كان قد ضعف أساسًا إلى حد كبير”.

وشدد الرئيس أردوغان، على ضرورة تحرير مفهوم الديمقراطية من “الهيمنة الغربية”، وإعادة تقديمه للبشرية كمنارة حقيقية للحقوق والحريات.

وبشأن قضايا حقوق المرأة، أكد على ضرورة النظر إلى الحملات والشعارات ذات الطابع الغربي من “زاوية نقدية”.

وانتقد أردوغان، المعارضة التركية بسبب دفاعها عن سياسات إلغاء الهوية الجنسية، والتي قال إن العالم الغربي نفسه بدأ يبحث عن طرق للتخلّص من هذه السياسات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الأناضول

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