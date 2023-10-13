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أردوغان: منع إدخال المواد الأساسية إلى غزة "وصمة عار"

منذ 39 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة بأنه وصمة عار في جبين من أصدره.

وفي كلمة ألقاها في إسطنبول (الجمعة 13-10-2023)، قال أردوغان إن كان لدى الغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فإن عليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى قطاع عزة.

وأضاف أن أنقرة تتفاوض مع جميع الأطراف بشكل مكثف من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وأكد الرئيس التركي أن لا مجال لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

في سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الجمعة، إن غزة تتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وقال المتحدث باسم “الأونروا” عدنان أبو حسنة في حديث تلفزيوني: “هناك تطورات مهمة تحدث الآن في القطاع، بعد الرسالة التي أوصلها الجيش الإسرائيلي وتدعو إلى إجلاء المدنيين الفلسطينيين باتجاه الجنوب، وهذا يعني أن هناك أكثر من مليون و200 ألف فلسطيني يطلب الجيش الإسرائيلي منهم ترك منازلهم باتجاه الجنوب.

وأضاف: “لا يمكن تخيل كيف يمكن تطبيق ذلك خلال 24 ساعة”.

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