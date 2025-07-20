أردوغان: ندعم بالكامل رؤية "حل الدولتين" في قبرص

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأحد- تأكيد دعم بلاده لحل يقضي بقيام دولتين في قبرص، داعيا المجتمع الدولي إلى تقبّل التقسيم في الجزيرة المتوسّطية المقسمة بالفعل منذ عام 1974.

وقال أردوغان خلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص في الذكرى الـ51 لغزو القوات التركية لهذه الجزيرة “ندعم بالكامل رؤية تستند إلى حل يقضي بقيام دولتين وحان الوقت ليتصالح المجتمع الدولي أيضا مع الحقائق على الأرض”.

كما دعا الرئيس التركي إلى وضع حد لعزلة “جمهورية شمال قبرص التركية” التي أعلن قيامها عام 1983 والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وقال أردوغان “يجب إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جمهورية شمال قبرص التركية، وحان الوقت لإنهاء الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك منذ عقود”.

وشدد الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب جمهورية قبرص التركية قائلا “نحن هنا وسنظل موجودين دائما من أجل وحدة وتضامن وسلام وازدهار القبارصة الأتراك”.

نجم ساطع

وأضاف أردوغان “جعلنا من جمهورية شمال قبرص التركية نجما ساطعا شرق البحر الأبيض المتوسط، ليس فقط في مجال النقل” بل أيضًا في مجال السياحة والتوظيف والاستثمارات.

وأشار إلى أن تركيا “وجدت دائما أبوابا وسبلا جديدة لفتحها، مهما حاولت أطراف خارجية سدّ الطريق أمام قبرص التركية”. كما تحدث عن المشاريع التنموية التي نفذتها تركيا في قبرص التركية.

وتأتي زيارة أردوغان بعد أيام قليلة على توصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اجتماعات عُقدت بمقر المنظمة في نيويورك بين الرئيسين القبرصي نيكوس خريستودوليديس وشمال قبرص التركية أرسين تتار- بـ”البناءة”.

يُذكر أن آخر جولة رئيسية من محادثا السلام في كرانس مونتانا في سويسرا في تموز/يوليو 2017 كان مصيرها الانهيار.