أردوغان: هذا هو هدف تركيا ‏

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف تركيا هو العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون‎.‎

وقال أردوغان للصحفيين عند عودته من سمرقند: “لسنا أعضاء في منظمة شنغهاي. نحن هنا في سمرقند كضيف خاص بدعوة من ‏البلد المضيف أوزبكستان. وبالطبع، لدينا علاقة خاصة مع السيد شوكت ميرضيايف رئيس أوزبكستان. وبفضل هذا، دعاني والسيد ‏إلهام علييف رئيس أذربيجان إلى سمرقند كضيفين خاصين. الآن العملية التالية هي خطوة إلى المرحلة الأكثر تقدما من هذا العمل. قد ‏تكون هذه الخطوة، على جدول الأعمال على مستوى أكثر تقدما في المفاوضات في الهند، التي ستستضيف الفترة المقبلة. أن تكون ‏عضوا أو لا تكون عضوا هذه أشياء مختلفة، لكن علاقاتنا مع هذه الدول، بفضل هذه الخطوة، ستنتقل إلى مستوى مختلف تماماً”.‏

ورداً على سؤال عما إذا كان يفكر في إمكانية أن يصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون، أجاب أردوغان: “بالطبع، هذا هو ‏الهدف”.‏