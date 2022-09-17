السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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أردوغان: هذا هو هدف تركيا ‏

منذ 13 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رويترز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رويترز

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف تركيا هو العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون‎.‎

وقال أردوغان للصحفيين عند عودته من سمرقند: “لسنا أعضاء في منظمة شنغهاي. نحن هنا في سمرقند كضيف خاص بدعوة من ‏البلد المضيف أوزبكستان. وبالطبع، لدينا علاقة خاصة مع السيد شوكت ميرضيايف رئيس أوزبكستان. وبفضل هذا، دعاني والسيد ‏إلهام علييف رئيس أذربيجان إلى سمرقند كضيفين خاصين. الآن العملية التالية هي خطوة إلى المرحلة الأكثر تقدما من هذا العمل. قد ‏تكون هذه الخطوة، على جدول الأعمال على مستوى أكثر تقدما في المفاوضات في الهند، التي ستستضيف الفترة المقبلة. أن تكون ‏عضوا أو لا تكون عضوا هذه أشياء مختلفة، لكن علاقاتنا مع هذه الدول، بفضل هذه الخطوة، ستنتقل إلى مستوى مختلف تماماً”.‏

ورداً على سؤال عما إذا كان يفكر في إمكانية أن يصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون، أجاب أردوغان: “بالطبع، هذا هو ‏الهدف”.‏

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