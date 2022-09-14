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أردوغان وبوتين يبحثان الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

منذ ساعتين
بوتين وأردوغان

بوتين وأردوغان

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قال مسؤول تركي كبير اليوم الأربعاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان، عندما يلتقيان في سمرقند هذا الأسبوع.

وتجددت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا اليوم الأربعاء رغم تكثيف الجهود الدولية لإحلال السلام، بعد يوم واحد من مقتل ما يقرب من مئة جندي في أسوأ قتال بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين منذ عام 2020.

ومن المقرر عقد اجتماع بين أردوغان وبوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان يوم الجمعة.

وروسيا هي القوة الأبرز في منطقة القوقاز ولديها قوات حفظ سلام في منطقة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا. وتحظى أذربيجان بدعم تركيا عضو حلف الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

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