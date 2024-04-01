أردوغان ورئيسي يبحثان الأوضاع الإنسانية في فلسطين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الأوضاع الإنسانية في فلسطين، مؤكدا أهمية مواصلة تكثيف الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن.

مباحثات الرئيسين التركي والإيراني جاءت خلال اتصال هاتفي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان ورئيسي بحث مع نظيره الإيراني العلاقات بين البلدين والهجمات الإسرائيلية على فلسطين والأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأضاف أن أردوغان أكد خلال الاتصال أهمية مواصلة تكثيف الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن.

كما أكد الرئيس التركي ضرورة أن تعمل حركتي الفتح وحماس بشكل موحد خلال هذه المرحلة.

وذكر أردوغان أنه من الضروري العمل المشترك لمنع محاولات إسرائيل لنشر التوتر في المنطقة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.