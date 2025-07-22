أردوغان وستارمر يناقشان التقدم المحرز في صفقة بيع مقاتلات يوروفايتر لتركيا

ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش التقدم المحرز في صفقة بيع مقاتلات من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء.

ونقلت الرئاسة عن أردوغان قوله في بيان إن المستجدات التي طرأت على قطاع الدفاع ستساهم بشكل إيجابي في التعاون بين الجانبين.

وتجري تركيا محادثات لشراء هذه الطائرات، التي يصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ممثلا في شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

تركيا تضع اللمسات الأخيرة لصفقة مقاتلات يوروفايتر مع أوروبا

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن تركيا تقترب من إبرام صفقة كبيرة لشراء طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة الأوروبية من الجيل 4.5. وبحسب الصحيفة من المتوقع أن تبلغ قيمة العقد الذي ستوقعه أنقرة من أوروبا نحو 5.6 مليار دولار لشراء 40 طائرة كحد أقصى، لكن الرقم الدقيق لا يزال قيد المناقشة.

من جانبه وفي وقت سابق، أعلن أردوغان، أن بلاده تريد إنهاء صفقة شراء مقاتلات يوروفايتر في أقرب وقت ممكن. وقال في تصريحات صحفية يوم الإثنين 22 يوليو/تموز 2025 إن ألمانيا وبريطانيا اتخذتا موقفا إيجابيا بشأن بيع طائرات يوروفايتر المقاتلة لتركيا.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى شراء طائرات يوروفايتر منذ عام 2022 لكن المحادثات تعثرت بسبب تردد ألمانيا في الموافقة على ترخيص تصدير الطائرات لأسباب سياسية. وألمانيا هي واحدة من أربع دول مشاركة في مشروع يوروفايتر – إلى جانب إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة – ويتطلب تصدير طائرات تايفون إلى تركيا موافقتها.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن الحكومة الألمانية الجديدة أبدت استعدادها للمضي قدمًا في الصفقة. وصرح المستشار فريدريش ميرتش في مؤتمر صحفي عُقد في لندن الأسبوع الماضي بأن المفاوضين يقتربون من اتخاذ قرار قد يُمكّن من إصدار ترخيص تصدير.

في الوقت نفسه، وصلت المحادثات بين الحكومتين التركية والبريطانية إلى مرحلة متقدمة، وقد يُعلن عن اتفاق مبادئ يُمهّد الطريق لتوقيع هذا العقد، خلال المعرض الدولي لصناعة الدفاع في إسطنبول، وفقًا لمصادر مطلعة. وأضافت المصادر أن وزارة الدفاع البريطانية تهدف إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن خطة تفتيش واختبار الطائرات بحلول نهاية العام الجاري.

وإذا طلبت تركيا شراءً، فسيتعين على يوروفايتر زيادة إنتاجها إلى 30 طائرة تايفون سنويًا، وقد يشعر مشترون محتملون آخرون بالقلق من احتمال أن يكونوا آخر من يستلم الطائرة، وفقًا للمصدر. حيث تستطيع يوروفايتر إنتاج 14 طائرة سنويًا، وتسعى لزيادة هذا العدد إلى 20. ومن شأن النجاح في الفوز بطلبية من تركيا أن يضيف إلى عبء العمل على مشروع مقاتلات يوروفايتر بعد أن قال اتحاد العمال البريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري إن خطوط إنتاج طائرة تايفون في مصنع بي إيه إي وارتون في شمال إنجلترا توقفت.