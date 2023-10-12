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أردوغان يبحث مع رئيس الإمارات "خطوات" لإنهاء حرب عزة

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2023 1:13 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد

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أعلنت الرئاسة التركية أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في مكالمة هاتفية اليوم الخميس.

وأضافت الرئاسة على منصة إكس: “خلال المكالمة، قال الرئيس أرودغان إنّ إنهاء التوتر بين إسرائيل وفلسطين سيكون ممكنًا من خلال خطوات إيجابية يتخذها المجتمع الدولي وبالذات دول المنطقة”.

يأتي ذلك بعد أن عرضت أنقرة الوساطة في الصراع، بينما قال مسؤول تركي بارز أمس الأربعاء، إنّ بلاده تجري محادثات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف تأمين إطلاق سراح الأسرى المدنيين.

وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، قد بحث في “أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين” خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق اليوم الخميس، بحسب بيان صدر عن البيت الأبيض.

وأشار البيان إلى أنّ الرئيس الأميركي ندد خلال الاتصال “بالهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل”.

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