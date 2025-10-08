الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
عربي

أردوغان: يجب أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بتعهداتها والتكامل الوطني

منذ 21 ثانية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبة بلاده بأن تفي قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا بتعهداتها والتكامل الوطني.

وفي تصريحات للصحفيين على متن رحلة العودة من أذربيجان والتي نشرها مكتبه اليوم الأربعاء، قال أردوغان إن موقف تركيا “الصبور والحكيم والكريم” لا ينبغي اعتباره نقطة ضعف.

هذا وقال أردوغان إن تركيا تتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتفسر لها النهج الأمثل لمستقبل دولة فلسطينية، كجزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وفي تصريحات للصحفيين على متن رحلة العودة من أذربيجان، قال أردوغان إن مسؤولين أتراكا شاركوا في المفاوضات في مصر وإن أنقرة تدعم الجهود التي يبذلها ترامب، مضيفا أن الرئيس الأمريكي طلب من تركيا إقناع حماس بقبول الخطة.

وأشار أردوغان أيضا إلى أنه في أي تصور لما بعد الحرب، يجب أن يكون قطاع غزة جزءا من دولة فلسطينية ويجب أن يحكمه الفلسطينيون، وفقا لنص تصريحاته التي نشرها مكتبه الأربعاء.

  • رويترز

