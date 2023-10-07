أردوغان يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الالتزام بضبط النفس والامتناع عن الأعمال العدائية التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأضاف خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة “ندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس”.

وتابع “يتعين عليهم الامتناع عن الأعمال العدائية”.

وشنت حماس هجوما كبيرا على إسرائيل صباح السبت، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام أن مسلحي حماس سيطروا على 3 مستوطنات على الأقل في غلاف غزة، بعد نحو 5 ساعات من بدء الهجوم المفاجئ للحركة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مسلحي حماس في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة، بعد تسللهم عبر الحدود.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلي إن عشرات الإسرائيليين قتلوا وأكثر من 500 آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض معارك “برية” السبت ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة “بعد تسلل هؤلاء بالمظلات بحرا وبرا”.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي: “كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض”.

وكشفت صور احتجاز عسكريين إسرائيليين في قاعدة عسكرية قرب غزة، بعد أن هاجمها مسلحو حماس.