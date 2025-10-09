الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويؤكد متابعة تركيا الدقيقة لتنفيذه

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس عن ارتياحه لتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن تركيا ستراقب تنفيذ الاتفاق عن كثب وستواصل المساهمة في هذه العملية.

وقالت أنقرة، التي شاركت في مفاوضات وقف النار في مصر، إنها رحبت بالاتفاق واعتبرت خطواته الأولى إيجابية نحو إنهاء النزاع المستمر منذ عامين، مع التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية وبدء جهود إعادة الإعمار دون تأخير.

وكتب أردوغان على منصة “إكس”: “أنا سعيد للغاية لأن محادثات حماس وإسرائيل في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا، أسفرت عن وقف إطلاق النار في غزة”. وأضاف أن أنقرة لن تتوقف عن دعم جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية.

من جهته، حضر رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن المحادثات في مصر، فيما شدد وزير الخارجية هاكان فيدان على أن المرحلة التالية من الخطة ستتناول ضمان الأمن في غزة وسيناريوهات ما بعد الحرب، بما يسهم في التوصل إلى حل الدولتين.

    المزيد من أخبار العالم

    بورصة
    أسهم أوروبا تتراجع بضغط من قطاع البنوك رغم الدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا
    انطلقت اليوم الخميس احتفالات واسعة بين الفلسطينيين وعائلات الرهائن الإسرائيليين بعد أنباء التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة واستعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات. وفي غزة، حيث نزح معظم سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص بسبب القصف الإسرائيلي، هلل الشبان في الشوارع المدمرة، رغم استمرار القصف في بعض مناطق القطاع. وقال عبد المجيد عبد ربه من خان يونس: "الحمد لله على وقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل. كل قطاع غزة فرحان، بل كل الشعب العربي والعالم فرحان بوقف إطلاق النار". وفي تل أبيب، اجتمعت عائلات الرهائن في ساحة الرهائن وسط أجواء احتفالية عارمة. وعبّرت عيناف زاوجاوكر، والدة أحد الرهائن، عن مشاعرها قائلة: "لا أستطيع التنفس، لا أستطيع وصف ما أشعر به… إنه شعور غامر، هذا هو معنى الارتياح"، مشيرة إلى ابنها ماتان: "ماذا أقول له؟ سأخبره أنني أحبه… هذا كل شيء". ويأتي هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد محادثات غير مباشرة في مصر، كجزء من المرحلة الأولى من إطار ترامب المكون من 20 نقطة للسلام، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين. وقال الرهينة السابق أومير شيمتوف: "تعجز الكلمات عن وصف هذه اللحظة". بينما أكد الفلسطيني خالد شعت من خان يونس: "هذه اللحظات طال انتظارها بعد عامين من القتل والإبادة الجماعية". ويُذكر أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 67 ألف شخص وتدمير جزء كبير من القطاع منذ أكتوبر 2023، فيما يُعتقد أن 20 من أصل 48 رهينة لا يزالون على قيد الحياة في غزة.
    احتفالات في غزة وتل أبيب بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار
    إنتاج النفط
    النفط ينخفض مع تلاشي العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
    الغارات الإسرائيلية على البقاع
    المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح