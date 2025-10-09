أردوغان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويؤكد متابعة تركيا الدقيقة لتنفيذه

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس عن ارتياحه لتوصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن تركيا ستراقب تنفيذ الاتفاق عن كثب وستواصل المساهمة في هذه العملية.

وقالت أنقرة، التي شاركت في مفاوضات وقف النار في مصر، إنها رحبت بالاتفاق واعتبرت خطواته الأولى إيجابية نحو إنهاء النزاع المستمر منذ عامين، مع التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية وبدء جهود إعادة الإعمار دون تأخير.

وكتب أردوغان على منصة “إكس”: “أنا سعيد للغاية لأن محادثات حماس وإسرائيل في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا، أسفرت عن وقف إطلاق النار في غزة”. وأضاف أن أنقرة لن تتوقف عن دعم جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية.

من جهته، حضر رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن المحادثات في مصر، فيما شدد وزير الخارجية هاكان فيدان على أن المرحلة التالية من الخطة ستتناول ضمان الأمن في غزة وسيناريوهات ما بعد الحرب، بما يسهم في التوصل إلى حل الدولتين.