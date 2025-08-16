السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
أردوغان يرحب بقمة ألاسكا: أعطت زخماً جديداً لجهود السلام في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقمة التي جمعت نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق السلام بين موسكو وكييف.

جاء ذلك في منشور، السبت، عبر حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي، تعليقا على قمة ألاسكا التي جمعت أمس الجمعة بين ترامب وبوتين.

وقال الرئيس أردوغان إن قمة ترامب وبوتين في ألاسكا أكسبت “زخما جديدا” لجهود وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب عن أمله في أن “تؤسس المرحلة الجديدة لسلام دائم” بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا.

أردوغان أكد كذلك على استعداد تركيا لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

