أردوغان يرفض دعوة الأكراد إلى حكم لامركزي في سوريا ويصفها بأنها "حلم"

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالب جماعات كردية سورية بتبني نظام حكم لامركزي في سوريا قائلا إنها “ليست أكثر من حلم” ولا مكان لها هناك.

وفي اجتماع يوم السبت اتفقت جماعات كردية سورية منها قوات سوريا الديمقراطية المهيمنة في شمال شرق البلاد على رؤية سياسية مشتركة للأقلية الكردية. ورفض قادة سوريا الدعوة إلى نظام لامركزي.

وفي سياقٍ منفصل، أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أنها نفذت ما أسمتها “عملية تحذيرية” بسوريا، في تدخل واضح بشؤون البلد العربي، بزعم منع “أي مساس بالطائفة الدرزية” فيه.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وذكر البيان: “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، نفذ جيش الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية”.

وأفاد أن الجيش هاجم ما أسماها “منظمة تابعة لمجموعة متطرفة كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة صحنايا في محافظة دمشق في سوريا”، على حد ادعائه.