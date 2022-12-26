أردوغان يُحلّل رياضيًا: لقد فرّطوا برونالدو.. والمستقبل ينتظر مبابي

في تصريح بعيد عن السياسة، إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرّض لمقاطعة سياسيّة في مونديال قطر، وأنّ المستقبل سيكون للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

تصريحات أردوغان هذه جاءت خلال ملتقى شبابي نظمه فرع حزب العدالة والتنمية في ولاية أرضروم شرقي البلاد، أمس الأحد.

أردوغان أضاف خلال اللقاء: “لقد فرّطوا برونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسيّة عليه، فحين تُقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيًا وتسحب طاقته منه”.

وردًا على سؤال حول مقارنة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برونالدو، قال أردوغان: “لا يمكن مقارنتهما، فالأخير تعرّض لمقاطعة سياسيّة ورونالدو يدافع عن القضية الفلسطينيّة، وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية”.

وفيما يتعلق بالمباراة النهائية التي جرت بين الأرجنتين وفرنسا، قال أردوغان: “قلت لـ (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون، يجب ألّا تحزن، فالأرجنتين لعبت بشكل رائع واستحقت اللقب، فالمنتخب الأرجنتيني كان رائعًا في ركلات الترجيح، وخبرة ميسي ظهرت في النهائي”.

كما تطرق أردوغان إلى أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي قائلًا: “المستقبل لمبابي، عمره حاليًا 24 عامًا”.