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أرقام قياسية في الانتخابات الأمريكية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 9:00 صباحًا
أرقام قياسية في الانتخابات الأمريكية

أرقام قياسية في الانتخابات الأمريكية

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اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الا أن السباق الرئاسي لم يحسم بعد. لكن هذه الانتخابات كسرت عددا من الأرقام القياسية ونستعرض بعضها فيما يلي.

كان ترامب أكبر شخص تولى الرئاسة على الإطلاق عن عمر يناهز 70 عاما في عام 2017، وهو الآن 74 عاما، فيما يبلغ بايدن 77 عاما.

التصويت الشعبي: بايدن حصل على 70 مليون صوت ليلة الثلاثاء وهذا الرقم هو أكبر رقم يحصل عليه أي مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك حتى قبل فرز جميع الأصوات.

وبهذا يكون بايدن قد حطم الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق باراك أوباما البالغ 69498.516 والذي تم تسجيله في انتخابات 2008.

التصويت المبكر: صوت أكثر من 100 مليون شخص بالبريد قبل يوم الاقتراع في هذه الانتخابات، وهو رقم قياسي جديد بعد أن قال كثيرون إنهم كانوا مترددين في التصويت شخصيا بسبب فيروس كورونا. والولايات المتحدة الآن في طريقها لتجاوز 150 مليون صوت لأول مرة في التاريخ.

أول سيناتور متحول جنسيا: أصبحت سارة ماكبرايد أول سيناتورة عن ولاية أمريكية متحولة جنسيا بعد فوزها بالسباق في ولاية ديلاوير وهذا يجعلها أعلى مسؤول عام متحولين جنسيا في البلاد.

يوجد بالفعل عدد من المتحولين جنسيا في الهيئة التشريعية الأمريكية، الا أن ماكبرايد هي أول من يتم تعيينها في مجلس الشيوخ.

أول مشرع هويته الجنسية غير محددة:أصبحت مووري تيرنر، التي تعرف بأنها غير محددة لهويتها الجنسية، أي ليست ذكرا أو أنثى، أول ممثلة ولاية مسلمة في اوكلاهوما، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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