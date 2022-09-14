أرمينيا: الاشتباكات الدامية مع أذربيجان قد تتحول إلى حرب

قالت أرمينيا الأربعاء إن الاشتباكات الدامية مع أذربيجان قد تتصاعد وتتحول إلى حرب، ودعت القوى الكبرى إلى إيلاء اهتمام أكبر للوضع الخطير الذي قالت إنه قد يؤدي إلى صراع كبير آخر في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان، اللتان تخوضان قتالا منذ عقود للسيطرة على جيب ناجورنو قرة باغ، الاتهامات بإشعال فتيل اشتباكات حدودية بدأت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 12 سبتمبر\ايلول 2022.

وفي مقابلة مع رويترز، قال باروير هوفهانيسيان نائب وزير الخارجية الأرميني إن نحو 50 جنديا أرمينيا قُتلوا حتى الآن وأصيب ثلاثة مدنيين، ولفت إلى أن الرقمين مرشحان للارتفاع بقوة.

وردا على سؤال حول احتمالات تفاقم الوضع والانزلاق في حرب شاملة قال “هناك خطر واضح”.

وأضاف “تعلمون مدى هشاشة الوضع في منطقتنا، الوضع كما أشرنا توا في تصاعد مستمر”.

ودعت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى الهدوء بعد اندلاع قتال بالمدفعية والطائرات المسيرة والأسلحة النارية على الحدود بين البلدين.

وقال هوفهانيسيان “نحتاج مزيدا من اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث، نستحق المزيد من الاهتمام”.

وأضاف “تحدثتم عن الحرب في أوكرانيا، هذا بالضبط ما تصبو إليه جارتنا: أن يكون كل الاهتمام مُنصبا هناك، دون رد فعل مناسب من شركائنا الرئيسيين”.