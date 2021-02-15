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أزمة اقتصادية حادة في السودان.. التضخم يتجاوز 300 في المئة

15 - فبراير - 2021
التضخم في السودان يتجاوز 300 في المئة

التضخم في السودان يتجاوز 300 في المئة

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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، الاثنين، أن معدل التضخم تجاوز 300 في المئة، ما يضع الحكومة الجديدة التي شكلت الأسبوع الماضي والمعنية بالتصدي لأزمة اقتصادية تسببت مؤخرا باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.

وقال في نشرة صحفية “سجل معدل التغير السنوي التضخم 304 في المئة لشهر يناير 2021 مقارنة بـ 270 في المئة لشهر ديسمبر 2020”.

وعزا الجهاز المركزي الارتفاع إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، أدت إلى قيام تظاهرات في أجزاء مختلفة من البلاد.

لكن السلطة السودانية حملت أنصار الرئيس المخلوع، عمر البشير، مسؤولية الاحتجاجات، والذي أطيح في أبريل 2019، على إثر احتجاجات شعبية امتدت لأشهر بدأت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت مؤخرا حكومة جديدة مهمتها إنعاش الاقتصاد الذي كان يرزح على مدى عقود تحت وطأة العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة وحروب أهلية تحت حكم البشير.

وتولى في الحكومة حقيبة المالية والاقتصاد، جبريل إبراهيم، أحد قادة الحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير في إقليم دارفور غرب البلاد.

ومنذ إطاحة البشير، تتولى حكومة انتقالية إدارة البلاد، وتبذل جهودا لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتجلى بارتفاع معدل التضخم ونقص العملات الاجنبية وتراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء مقابل العملات الاجنبية.

وفاقمت جائحة كوفيد-19 الازمة التي تشهدها البلاد.

وتأمل الحكومة أن يسهم شطب السودان من القائمة الأميركية “للدول الراعية للارهاب” في مساعدتها على حل مشكلة الدين الخارجي وجذب استثمارات خارجية.

والشهر الماضي أقرت موازنة العام 2021 الهادفة لخفض معدل التضخم إلى 95 في المئة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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