أزمة جديدة بسبب تبادل الجثامين.. إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح غداً!

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن القيادة السياسية قررت عدم فتح معبر رفح غدا الأربعاء ردا على عدم تسليم “حماس” بقية جثامين المخطوفين.

وافق المستوى السياسي في إسرائيل على توصية جهاز الأمن في البلاد بفرض عقوبات على “حماس” في ظل ما وصفه بـ”انتهاكها للاتفاق” وبذلك لن يُفتح معبر رفح غدا، وسيُقلَص الدعم الإنساني حتى تعاد رفات جميع الرهائن القتلى.

ونقل الإعلام العبري ما صرح به المتحدث باسم “حماس”، حازم قاسم، بأن “حماس” أبلغت الوسطاء أنها “تواجه صعوبة في العثور عليهم”، وأضاف أن حماس “تبذل جهدا كبيرا لحل هذه المسألة”.

كما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، كلام حركة حماس بأن استعادة جثث بعض الرهائن القتلى قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لأن بعض أماكن الدفن غير معلومة.

وذكر كريستيان كاردون، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين سقطوا في الحرب على قطاع غزة سيستغرق وقتاً، ووصفت الأمر بأنه “تحد هائل” بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث وسط أنقاض غزة.

كما قال: “هذا تحد أكبر من حتى إطلاق سراح الأحياء. إنه تحد جسيم”.

وأضاف أن الأمر ربما يستغرق أياماً أو أسابيع، مشدداً على أن هناك احتمالاً بألا يتم العثور عليهم أبداً، وفقاً لوكالة “رويترز”.

في غضون ذلك، وبعد إعادة 4 توابيت تحوي رفات رهائن قُتلوا، إلى إسرائيل، أكمل معهد الطب العدلي إجراءات التعرّف، وأبلغ الجيش صباح اليوم عائلتي غاي إيلوز وبيفين جوشي بأنه تم التعرّف على جثماني ابنيهما، إضافةً إلى رهينتين أخَريين لم يُكشف عن هويتهما بعد.

وفي 9 أكتوبر الجاري، كشفت مصادر دبلوماسية عن تشكيل قوة خاصة متعددة الجنسيات مكلفة بالبحث عن رفات الجنود والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بعد مفاوضات مكثفة في شرم الشيخ بمشاركة دولية فاعلة.

وتتكون القوة الدولية من ممثلين عن أربع دول، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، دولة قطر، تركيا، وإسرائيل، حيث ستعمل بشكل متزامن مع جهود وقف إطلاق النار والمساعي الإنسانية الجارية.