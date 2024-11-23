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أزمة جديدة بين النيجر والاتحاد الأوروبي بسبب إدارة مساعدات إنسانية

منذ دقيقتان
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قالت دائرة العمل الخارجي الأوروبي اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي سيستدعي سفيره من النيجر بعد أن شكك المجلس العسكري الحاكم في البلاد في إدارة وفد من الاتحاد للمساعدات الإنسانية المخصصة لضحايا الفيضانات.

وأصدر المجلس العسكري في النيجر بيانا أمس الجمعة اتهم فيه سفير الاتحاد الأوروبي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بتقسيم صندوق بقيمة 1.3 مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات بين عدة منظمات غير حكومية دولية بطريقة تفتقر للشفافية وبدون التعاون مع السلطات.

وأمر المجلس بإجراء مراجعة لإدارة الصندوق نتيجة لذلك.

وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وهي دائرة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية، في بيان “يعبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه الشديد للمزاعم والمبررات التي قدمتها السلطات الانتقالية”.

وأضافت “بناء على ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل”.

وتخضع النيجر للحكم العسكري منذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

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