أزمة دفن جثث ضحايا كورونا مستمرة بالعراق.. ومحاولات نيابية لحلها

تستمر أزمة دفن جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد، في العراق، وسط محاولات نيابية لحلها، إلا أنهم أكدوا أن الأمور بانتظار قرار من وزارة الصحة.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، جواد الموسوي، السبت، إن هناك معرقلات ورفض من أهالي بعض المناطق في دفن الجثث بمقابر قريبة من مسكنهم.

وأكد أن هناك مساع لإيجاد آلية معينة لدفن جثث ضحايا كورونا في العراق.

وقال الموسوي لقناة “السومرية نيوز”، إن “الجهود مستمرة من وزارة الصحة وقيادة عمليات بغداد بغية إيجادآلية مناسبة وفق الضوابط الصحية لدفن جثث المتوفين بوباء كورونا”.

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وفي وقت سابق دعا النائب العراقي عطوان العطواني، خلية الأزمة المختصة بمواجهة وباء فيروس كورونا إلى إيجاد مكان آمن لدفن جثث ضحايا الوباء.

وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن الجهات الحكومية لم تستطع حتى إيجاد مكان لدفن الموتى بل لم تحدد جهة تتكفل بهذه المهمة”.

وأشار العطواني إلى أن الجثث مازالت تنتظر في الطب العدلي منذ أيام عديدة والخوف كل الخوف من أن تتعفن وتتلف لتتحول إلى قنبلة وبائية تبيد المجتمع.