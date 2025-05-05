أزمة قانونية في نقابة الفنانين السورية.. الناطور يؤكد شرعية قراراته ويهدد باتخاذ إجراءات

أكدت نقابة الفنانين السوريين في بيان رسميّ، يوم أمس الأحد، أن ما يتم تداوله حول “سحب الثقة” من النقيب مازن الناطور لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد باطلًا لمخالفته أحكام القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة.

وأوضح البيان الموقّع من نقيب الفنانين مازن الناطور، أن القرار رقم (171/ن) الصادر بتاريخ 2025/5/4، الذي يتضمن سحب الثقة منه، صدر عن جهة غير مخولة قانونًا باتخاذ هذا النوع من القرارات، ولا يُعتد به.

كما أضاف أن الاجتماع الذي تم فيه إصدار القرار لا يملك أي صفة رسمية أو صلاحية قانونية، حيث خالف أحكام المادة 15 من القانون والنظام المالي للنقابة، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا باتخاذ قرارات تتعلق بالتكليف أو سحب الثقة هي الهيئة العامة.

سحب الثقة

إلى ذلك شدد البيان على أن جميع القرارات التي صدرت عن النقيب الناطور لا تزال سارية ونافذة، وأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوز للنظام أو محاولة المساس بشرعيتها.

جاء بيان نقابة الفنانين بعد تداول وسائل إعلام محلية قرارا منسوبا لمجلس النقابة يقضي بسحب الثقة من مازن الناطور، على خلفية ما وُصف بـ”تفرده بالقرار وتهميشه لأعضاء المجلس”، وفق ما ورد في وثيقة تحمل توقيع نائب النقيب المؤقت الفنان نور مهنا.

🚨مجلس نقابة الفنانين السوريين يسحب الثقة من #مازن_الناطور بالإجماع وتعيين #نور_مهنا نقيبا مؤقتا لحين تعيين او انتخاب نقيب جديد pic.twitter.com/laqUkSldbE — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) May 4, 2025



موجة من الجدل

القرار أثار موجة من الجدل، خاصة بعد قرارات اتخذها الناطور في الأشهر الأخيرة، من أبرزها فصل الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من شخصيات فنية بارزة، من بينها المخرج الليث حجو والفنان عابد فهد.