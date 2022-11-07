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أساتذة الجامعات يرفعون مستوى التحدي في إيران... أفرجوا عن الطلاب!

منذ ساعة واحدة
الاحتجاجات متواصلة في إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني

الاحتجاجات متواصلة في إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني

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مع تجدد الاحتجاجات يومياً في إيران لاسيما في الجامعات وفي شمال غربي البلاد ذي الغالبية الكردية، في استمرار للتظاهرات التي تفجرت منذ منتصف سبتمبر الماضي بعيد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، رفع العديد من الأساتذة الجامعيين مستوى التحدي بوجه السلطات.

فقد وقع قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في البلاد، بياناً يطالب بإلغاء “جميع الأوامر التي صدرت ضد الحقوق المدنية للطلاب”.

كما طالبوا بالإفراج “دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين” من الطلاب والتلاميذ، الذين وصل عددهم إلى المئات.

ومنذ أسابيع عدة، باتت الجامعات مراكز احتجاج رئيسية في البلاد. فأمس الأحد شهدت جامعة شريف في طهران اعتصاماً للطلاب دعماً لزملائهم المعتقلين.

فيما أزال طلاب جامعة في بابل شمال البلاد، الحواجز الفاصلة بين الجنسين، التي نُصّبت في المقهى متحدين القانون المعمول به، حسب ما أعلنت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” التي تتخذ من النرويج مقرّاً لها.

    المصدر :
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