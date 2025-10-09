أسامة حمدان: لن يقبل أي فلسطيني بتسليم السلاح وشعبنا أحوج ما يكون للسلاح والمقاومة

بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس، عن أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة سيكون بتسليم السلاح، أتى رد حركة حماس.

فقد رأى القيادي في الحركة أسامة حمدان اليوم الخميس، أنه ما من فلسطيني سيقبل بتسليم السلاح.

وقال: “لن يقبل أي فلسطيني بتسليم السلاح وشعبنا أحوج ما يكون للسلاح والمقاومة”.

بدوره، أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن التوصل لاتفاق جاء من أجل إنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل.

كما أكد في كلمة مساء الخميس، أن الحركة تشاورت مع الفصائل قبل الرد على خطة ترامب.

وتابع أن حماس تعاملنا بمسؤولية عالية مع الخطة الأميركية، إذ قدّمت رداً يحقق مصلحة الشعب، وفق تعبيره.

كذلك أعلن الحية أن سيتم فتح معبر رفح من الاتجاهين.

أيضاً شدد على وجوب أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه، مؤكداً أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء وأميركا بعدم العودة للحرب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن المرحلة الثانية ستكون “نزع السلاح”، وذلك بعد توقيع كافة الأطراف في شرم الشيخ على المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأضاف لصحافيين خلال لقائه بأعضاء إدارته في البيت الأبيض الخميس، بأن المرحلة التالية ستشهد نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل بعد تسليم الرهائن.

اتفاق وقف النار

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مساء أمس التوصل لاتفاق بين الجانبين على المرحلة الأولى من خطة غزة، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

فبعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، أسفرت المحادثات غير المباشرة في مدينة شرم الشيخ عن اتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الأميركية المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب.