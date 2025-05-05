أستراليا تتعهد بحماية صناعة السينما من تهديدات الرسوم الأمريكية

قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك اليوم الاثنين إن الحكومة ستدافع “قطعا” عن صناعة السينما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة مئة بالمئة على الأفلام الأمريكية المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وقال بورك في تعليقات لرويترز “تحدثت إلى الرئيس التنفيذي لشركة سكرين أستراليا ونراقب الأمر عن كثب”.

وأضاف “لا ينبغي لأحد الشك في أننا سندافع قطعا عن حقوق صناعة السينما الأسترالية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وقال إنه فوض الممثل التجاري الأمريكي بالبدء في تطبيق الرسوم لأن صناعة السينما في الولايات المتحدة تموت “موتا سريعا جدا” بسبب المزايا التي تقدمها الدول الأخرى لجذب صانعي الأفلام وشركات السينما.

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي، يُشكل تهديدا للأمن القومي”.