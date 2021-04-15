السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أستراليا تعتزم سحب آخر 80 جندياً من أفغانستان

15 - أبريل - 2021
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن أستراليا ستكمل سحب قواتها قواتها من أفغانستان في شهر ايلول القادم، بما يتماشى مع قرار الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

ولم يبق من جنود أستراليا في المهمة التي يقودها حلف الناتو بأفغانستان حاليا سوى 80 فردا.

وقال رئيس الوزراء: “تماشيا مع الولايات المتحدة وحلفاء وشركاء آخرين، ستغادر آخر القوات الأسترالية المتبقية أفغانستان في سبتمبر”، دون أن يحدد يوما معينا.

وأضاف موريسون أن “القرار يمثل علامة بارزة في تاريخ الجيش الأسترالي”.

ويخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحب آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة التي أطلقت شرارة الحملة.

وخدم أكثر من 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان منذ عام 2001، وقتل 41 جنديا أستراليا هناك، وبحسب ذلك AP

    المزيد من أخبار العالم

    بوتين وأردوغان
    رغم العقوبات الغربية.. تركيا وسعت تجارتها مع روسيا
    خليل عواودة
    تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل عواودة
    الشرطة العراقية
    الأمن العراقي يحبط محاولة لبيع طفل من قبل ذويه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟