أستراليا تفرض عقوبات على إيران وروسيا بسبب انتهاك حقوق الإنسان

قالت بني وونج وزيرة خارجية أستراليا (السبت 12-10-2022) إن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات بروسيا وإيران ردا على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات “جسيمة”.

وأضافت وونج في بيان أن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج وستة إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني(22 عاما) خلال احتجازها في سبتمبر أيلول.

وقالت إن سبعة روس متورطين فيما وصفته وزيرة الخارجية بمحاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني ستفرض عليهم أيضا عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى عقوبات حقوق الإنسان، قالت وونج إن أستراليا ستفرض عقوبات مالية إضافية على ثلاثة إيرانيين وشركة إيرانية واحدة لتزويدها روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا.

في سياق متصل، فرضت كندا أيضاً عقوبات جديدة على روسيا وإيران وميانمار مستشهدة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل حكومات تلك الدول.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان:” إن الإجراءات تضمنت عقوبات ضد 33 من كبار المسؤولين الروس الحاليين والسابقين وستة كيانات متورطة في “انتهاكات منهجية مزعومة لحقوق الإنسان” ضد المواطنين الروس الذين احتجوا على الغزو الروسي لأوكرانيا.