أسطورة إيران علي كريمي يتلقى تهديدات بالقتل من قبل الحكومة

أعلنت العديد من الشخصيات الإيرانية سواء الفنية أو الرياضية دعمها لمطالب المحتجين، ومن هذه الشخصيات أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي كريمي.

وعُرف كريمي الملقب بـ”مارادونا آسيا”، بأنه من أشد منتقدي الحكومة الإيرانية ومنذ بداية الاحتجاجات في إيران منتصف سبتمبر/ أيلول كان منفتحًا على دعم المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن مظالمهم عند الحكومة.

وصفت الحكومة كريمي بأنه واحد من “القادة الرئيسيين” للتظاهرات الأخيرة في إير ان، وأصدرت مذكرة اعتقال في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، متهمة إياه بـ”التوافق مع العدو” و”تشجيع أعمال الشغب”. وفقًا للمجلس الأعلى للقضاء في إيران، كلتا التهمتين يعاقب عليهما بالإعدام.

خلال الانقطاع المتكرر الذي تسببت فيه الحكومة في انقطاع الإنترنت في إيران، أبلغ كريمي المتظاهرين على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأت كيفية تجاوز قيود الإنترنت باستخدام تقنية VPN وغيرها من الحلول البديلة. وردًا على ذلك، استولت الحكومة لفترة وجيزة على منزله وممتلكاته لكنها أفرجت عنهم في وقت لاحق.

وقال لاعب كرة القدم: “عندما ترى أن الناس على استعداد للتخلي عن حياتهم، فإن ذلك المنزل، وتلك الممتلكات، لا قيمة لي على الإطلاق”. وقال معلقاً على شعوره حيال الاستيلاء على منزله في طهران: “لا يمكن أن يكون لها أي قيمة بالنسبة لي”.

في مقابلة استمرت ساعة مع الممثل الكوميدي الإيراني الأمريكي ماكس أميني، نُشرت على قناة لاعب كرة القدم على يوتيوب، كشف كريمي عن التهديدات بالقتل التي قال إنها وُجهت إليه، والتخويف والتهديدات التي قال إن عائلته وأصدقائه المقربين تلقوها منذ ما قبل اندلاع الاحتجاجات التالية على وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في 16 سبتمبر/ أيلول.

وقال علي كريمي إنه بدأ في البداية في تلقي تهديدات من الحكومة الإيرانية من خلال أفراد عائلته الذين نقلوا رسائل تحذيرية، مثل “صدر الحكم بقتل علي (برصاصة) ويمكننا تنفيذ الحكم في أي وقت”.

وزعم كريمي أن النظام وضع مؤامرة له للعودة إلى إيران بحجة أن جماعة منشقة إيرانية (مجاهدي خلق)، المعروفة باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ووكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) يخططان لاغتياله وإلقاء اللوم على الحكومة الإيرانية. وقال أشخاص مرتبطون بالحكومة لكريمي: “ما يمكننا فعله من أجلك هو عودتك إلى إيران، وهي مكان أكثر أمانًا لك”، كما قال في المقابلة.

حتى ما يقرب من أربعة أشهر مضت، أقام كريمي وعائلته في إيران ثم غادروا إلى دبي عندما بدا أن وتيرة التهديدات تزداد، حسبما قال اللاعب السابق. وأشار كريمي إلى أن الأشخاص الذين يعتقد أنهم عملاء للنظام كانوا يتواصلون كثيرًا ويهددون ليس فقط عائلته ولكن أيضًا بعض أقرب أصدقائه.

عندما بدأت الاحتجاجات في إيران تكتسب زخمًا، قال كريمي إن أشخاصًا من النظام كانوا يتصلون به بشكل دوري وينتقدون منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت لصالح الشباب الذين يقفون ضد الحكومة.

وزُعم أن ممثلي الحكومة اتصلوا بكريمي قائلين إنه عندما تم استجواب الشباب المحتجزين وسؤالهم عن سبب قيامهم بأعمال شغب، كانوا يقولون إنهم مدفوعون بمنشورات لاعب كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر كريمي أن التهديدات الموجهة ضده وعائلته وأصدقائه لا تضاهى المخاطر التي يواجهها المحتجون في إيران. وقال: “الكثير من شبابنا في شوارع إيران، يقاتلون الهراوات، والرصاص… ومسدسات الخرطوش، وطلقات الرصاص… ونرى أنه حتى الآن، لسوء الحظ، قُتل الكثير منهم”.

قتلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 326 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل شهرين، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية (IHRNGO) ومقرها النرويج. لا يمكن لـ CNN التحقق من الرقم بشكل مستقل حيث تم قمع وسائل الإعلام غير الحكومية والإنترنت وحركات الاحتجاج في إيران. تختلف حصيلة القتلى حسب جماعات المعارضة والمنظمات الحقوقية الدولية والصحفيين الذين يتابعون الاحتجاجات المستمرة.

بسبب المخاوف الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فر أسطورة كرة القدم وعائلته مؤخرًا إلى مكان لم يكشف عنه حيث أجرى المقابلة.

وقال كريمي في بداية الاحتجاجات إنه لم يكن لديه القوة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كل الأخبار المحزنة التي كان يراها عن العائلات التي تحزن على أحبائها الذين قُتلوا في الاحتجاجات. لكنه كان يقرأ تعليقات مشجعة تحت مشاركاته، وتعليقات مثل “لا تتركنا” و “أملنا يكمن فيك وفي أمثالك”.

وتابع: “في بعض الأحيان، تعطي بعض الأشياء نوعًا من الطاقة للناس وربما أقولها مرة أخرى، لولا تلك الكلمات والمشاركات والتعليقات المحبة والمشجعة… – يقول كريمي بصوت مختنق – منحتني قراءة تلك التعليقات والمنشورات الشجاعة لأن أصبح نشطًا (على وسائل التواصل الاجتماعي) مرة أخرى”.

لم ترد الحكومة الإيرانية على المزاعم التي وردت في مقابلة كريمي. تواصلت شبكة CNN مع السلطات في طهران للتعليق.